以往道路品質良莠不齊，常被譏為地無三里平，台中市建設局推動道路燙平，將突破500條道路，向內政部營建署提報「提升道路品質計畫」競爭型補助，獲同意核定道路改善計畫共18案，其中養工處7案、各區公所9案、學校2案，成功爭取約4.85億元經費，建設局表示，推動道路燙平計畫，一併改善台中無障礙環境，營造友善人行空間。
建設局長陳大田表示，建設局持續推動道路燙平，近期將突破500條，推動成果受各方好評，此次成功爭取的營建署「提升道路品質計畫」，中央補助比例80％、地方配合款20％，市府需自籌約9700萬元，目前積極籌編中。
年底將請各執行機關完成設計廠商遴選，預計明上半年完成設計後，可陸續執行道路燙平、人行環境、無障礙空間等改善工程，路口人行空間改善也是計畫推動的重點項目。
為擴大道路燙平效益，陳大田強調，此次核定案件中，部分為接續前期延伸燙平路段，如北區忠明路、台灣大道至西屯路接續改善至中清路、西屯福雅路及清水區的民族路等。
此外，為使學童擁有更佳就學環境，並落實市長盧秀燕照顧學童理念，建設局將配合編列相關預算，改善神岡及社口國小周邊人行道。
(中時 )
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