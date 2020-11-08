縣消防局辦理化學災害搶救基礎班，救災人員學習正確穿著防護衣。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹科學園區消防安檢業務，今年元旦移交給新竹縣、市政府後，縣消防局為提升救災人員化災戰力，11月起在新工分隊辦理化學災害搶救基礎班，邀請專業師資進行訓練，讓救災人員辦識化災及器材應用，也保障自身安全

縣消防局長孫福佑說，縣內有新竹工業區、台元科技園區及新成立的鳳山工業區，工廠各項工業產品製程中，時常伴隨毒化物的使用，今年元旦正式接管縣轄竹科消防業務後，第一線消防人員救災危險性和困難程度更加備受考驗。

孫福佑並說，接管縣轄竹科消防業務後，儲存有公共危險物品的科技工廠大幅增加，列管儲存達管制量30倍以上的有85家，達管制量以上未滿30倍的家數有107家。

由於新豐鄉復揚科技火災及桃園市龜山區欣興電子工廠火警，突顯毒化物致災的風險，加上化學物質種類多樣，且具有毒性、易燃或易爆等危害性，如何在短時間快速提升消防人員化災搶救能力，是當前重要課題

消防局安排各分隊外勤同仁，進行40小時課堂及實作訓練，邀中油具備儲槽專業的講師、環境事故專業技術小組及消防署化災教官，針對化災危害辨識、偵檢、個人防護及除汙等進行專業講解，

受訓人員須通過學術科測驗，進行統整性的搶救流程兵棋推演及演練考核，達融會貫通所學的目的，另邀請新竹市消防局派員共同接受訓練，期未來在搶救上合作能更順遂。

(中時 )