台南一名男子10月底在台南火車站撿到一個皮包，他當下立刻送到警察局，不過沒想到過幾天竟被通知到警局做筆錄，因為失主發現皮包裡的錢不見，因此向他提告侵占，讓他傻眼並喊冤沒拿錢；律師也替他說話，如果失主沒有證據又堅持提告，檢察官最後也會做不起訴處分。

該男子在臉書社團《爆料1公社》po文表示，，他10月24日在台南車站撿到皮包後並未打開查看，就立即送到鐵路警察局，幾天後卻接獲警察通知，失主對他提告「侵占遺失物」，必須到警局做筆錄。警方說明，由於失主拿到錢包時，發現裡面的錢不見，才會決定提告，但林男未在撿到當下查看，根本不清楚裏面有沒有錢。

事後該男詢問律師朋友，對方指出，若失主要提告「侵占遺失物」需有對應的證據，證明皮夾中有錢且是被林男侵占；若失主沒證據又堅持提告，那案件會交由檢方偵辦，最後會以不起訴處分，但過程中還是會傳喚他到案說明。

該男表示，「第一次發文竟然是覺得台灣最美的再也不是人情而是醜陋，有夠扯也很雖小」、「這樣有人還敢做好事嗎？」許多網友也紛紛力挺他，看到這麼多案例，以後我撿到，直接丟垃圾桶」、「現在撿到都要錄影存證...要不然就會有這種噁心失主」。

根據三立新聞網，台南鐵路警調閱監視器追查發現，林男撿到錢包後，到派出所前有先上廁所，因此為釐清案情才會請人來做筆錄，目前本案已經偵辦製作筆錄，至於有無侵占，將會調閱站外監視器進一步釐清。

(中時新聞網)