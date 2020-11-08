美國10月製造業採購經理人指數(PMI)數據強勁及沙俄均贊同維持現行減產目標至明年第一季等因素影響，國際油價上漲，中油、台塑化宣布，國內各式汽、柴油價格各調漲0.1元。調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升21.6元、95無鉛汽油每公升23.1元、98無鉛汽油每公升25.1元、超級柴油每公升19元。

此外，台塑化9日凌晨1時起，參考零售價格為92無鉛汽油每公升21.6元、95無鉛汽油每公升23元、98無鉛汽油每公升25.1元、超級柴油每公升18.8元。

中油表示，本週調價指標7D3B週均從每桶38.56美元上漲至39.05美元，臺幣兌美元匯率貶值0.013元，國內油價依公式計算漲幅為1.05％。

歐洲各地進入為期一個月的封鎖以及限制期間，石油需求將會下降，紐約商業交易所（NYMEX）12月原油期貨11月5日收盤下跌0.9％，為每桶38.79美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也下滑0.7％，成為每桶40.93美元。

美國能源部數據顯示，截至10月30日，美國商業原油庫存較前週減少800萬桶至4.484億桶，創7個月來新低，也是2個月來的單週最大減幅。原油期貨交割地點、北美最大原油轉運中心庫欣原油庫存則是較前週增加93.6萬桶至6,093萬桶，創下今年5月來的新高。

台塑化認為，歐美疫情飆升恐衝擊油品需求，且利比亞原油產量增速超過市場預期，預期短線油價將呈現弱勢盤整；不過，11月30日OPEC會議可能討論將現行減產規模每日770萬桶延長至明年第一季，將支撐油價。

(工商 )