新北市一年一度的長青運動會今（8日）於中和區錦和運動公園登場，現場有來自全市29區超過2000名長者熱情參與。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜也到場與長者玩起同心協力的趣味競賽。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜也到場與長者玩起同心協力的趣味競賽。（葉書宏攝）

「長青運動會、健康來做伙！」新北市一年一度的長青運動會今（8日）於中和區錦和運動公園登場，現場有來自全市29區超過2000名長者熱情參與，新北市長侯友宜也到場參與這場運動盛會。

侯友宜也到場與長者玩起同心協力的趣味競賽，由於侯友宜卯足了勁，在套呼拉圈時連帽子都甩飛，引起一旁長者哈哈大笑！

長青運動大會，由新北市老人福利聯盟理事長陳金鐘主持，來自29區的2千多位長者，一早就精神抖擻地繞場整隊，隨後在50位動健康種子老師示範帶領下，千人做起動健康，連10多位90高齡的長者也跟著一起運動，讓參與的立委林德福、副議長陳鴻源、市議員陳錦錠、張錦豪等民代非常感佩。社會局副局長許秀能和多位區長也跟著一起運動。

侯友宜於上午11點抵達會場，立即被熱情的長者包圍，他先向90歲以上的高齡長者致意，隨即在場中央肥皂箱上致詞表示，他說，全市有60.8萬名長者，至2025年65歲以上長者將超過80萬人，年長者不能認老，要跟年輕人一樣顧好身體，寫下不老的青春新樂章。

新北市老年人口下個月即將突破61萬，平均每個月增加3000多位，為了讓長者在地就養、健康樂活，新北市持續推動老人共餐、里里銀髮俱樂部、社區照顧關懷據點、銀髮大學等，另外，市府大力推動「新北動健康」，以肌耐力、自癒力、護身力、智慧力及甩活力等「五力齊發」，希望讓長者越動越健康

侯友宜並和長者一起玩起同心協力趣味競賽，以呼拉圈從腳套上身體，再從頭部傳出去給下位長者，由於「市長隊」第一次太斯文，結果落到最後一名，市長隊不服輸，在大家起鬨下，進行第二輪，這次侯友宜卯足了勁，連運動帽都甩掉了，最後奪得全場第一名。

新北長青趣味運動大會 逾2000名長者作伙相招來運動

(中時 )