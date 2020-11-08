香港女星黎美言曾是唱跳組合「HotCha」成員，上月18日的迎接33歲生日，卻在前兩天接獲親弟弟黎嘉駿輕生消息，令她一時無法相信。6日是黎嘉駿的告別式，黎美言難過地表示：「今天真的崩潰了。」

黎美言7日在instagram發文記錄送別弟弟的點滴，傷心地說：「最難過的這兩天終於捱過了，我們家庭和朋友一起面對了，我不能夠忘記這一個傷痛！瞻仰遺容，我鼓起了最大的勇氣和弟弟暫時說再見...望著他很安祥的面孔，好想攬住他，我的心肝寶貝。」她回想起過往與弟弟的成長片段，甚至上月還一起吃飯相聚，如今卻要面臨天人永別之痛，忍不住悲從中來。

黎美言最後代替弟弟感謝演藝圈所有前輩的照顧，「昨晚的場面真的很感動，大家都留言給你，希望帶著你的精神勇敢生活下去，學習你的生命力，有你這個弟弟我真的以你為榮！」

據《東網》報導，黎嘉駿生前有導演、演員、作詞多種身分，受新冠肺炎影響，許多藝術工作者收入短缺，加上感情困擾，16日上午11時左右，黎嘉駿在灣仔駱克道國樑樓墮樓身亡，得年28歲。

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