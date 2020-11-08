台南市政府農業局從11月22日起舉辦「嘉南埤遊記」，邀請親子體驗埤塘溼地特色文化及生態美景，圖為白河林初埤。（台南市政府農業局提供／莊曜聰台南傳真）

白河將軍埤。（台南市政府農業局提供／莊曜聰台南傳真）

後壁上茄苳埤。（台南市政府農業局提供／莊曜聰台南傳真）

嘉南平原是穀倉，羅列期間的埤塘則有涵養土地的作用，豐富的自然生態也是一大特色，台南市政府農業局辦理「嘉南埤遊記」系列活動，將於11月底登場，範圍涵蓋嘉義縣、台南市，包含嘉義縣牛挑灣埤、加走埤及九芎埤；台南市菁埔埤、大潭埤、林初埤、將軍埤、上茄苳埤及埤寮埤，讓民眾體會埤圳溼地對農村飲食文化的影響。

嘉南埤圳溼地屬國家級溼地，一共有18口埤塘，保存著嘉南平原從明鄭時期墾荒開始，直到現代近300年的珍貴歷史，且擁有獨一無二的人文樣貌及優美大自然景色，也是侯鳥、原生鳥類常棲息的環境。

南市府農業局長謝耀清表示，嘉南埤圳溼地早期帶動聚落發展，不僅提供農業灌溉用水及生態棲息環境，還有蓄水防洪等功能，這次辦理「嘉南埤遊記」活動，並結合在地社區營造，以推動埤塘環境永續經營管理理念。

活動透過專業講師解說與互動遊戲、簡易生態調查、水質檢測體驗，讓民眾了解溼地生態系統及樣貌，並結合林鳳社區、東勢社區及溪北觀光文化導覽協會等，安排民眾體驗古早農事趣味，包括稻草編製特色飾品、挖蓮藕等DIY體驗，透過食農教育，讓民眾認識從產地到餐桌的過程。

活動僅有11月22、28、29日3個場次，9日上午10時開放報名，想要領略嘉南埤圳溼地人文及生態之美的民眾要把握機會，以免向隅。

(中時 )