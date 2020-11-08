香港財政司長陳茂波8日指出，粵港澳大灣區是國家經濟實力最強、國際化程度最高的地區之一，其中金融發展更是優勢所在，香港作為國際金融中心，將可助力大灣區金融高品質發展。

香港商報網報導，陳茂波出席粵港澳大灣區金融發展論壇時表示，香港會積極融入國家的發展戰略，緊貼國家經濟發展進入新階段的需要，把握國家對大灣區金融開放創新的支持，發揮好作為進出大陸市場的門戶、中介人和首選平台的角色。

陳茂波指出，香港會加強與大灣區內兄弟城市的互補互利合作、相互促進，合力把大灣區建設為一個全球領先的金融中心與國際創新和科技中心。

陳茂波表示，當今世界正經歷百年未有之大變局，經濟秩序正面臨嚴峻的考驗，面對貿易保護主義、單邊主義抬頭，加上新冠肺炎疫情造成全球經濟萎縮及需求疲弱、人員往來受阻，去全球化的聲音此起彼落，全球政經局勢的變化，正凸顯出大灣區建設的戰略性和重要性，以至它所帶來難得的機遇。

(工商 )