美國總統大選經過開票後，民主黨總統候選人拜登確定跨越門檻，篤定當選下一任美國總統，且他已拿下超過7450萬普選票，創下美國建國244年以來，總統、副總統選舉中最高票。對此，宅神朱學恒今(8日)在臉書要覺青「不要哭倒在地上恢復不過來」。

朱學恒今(8日)在臉書寫下，美選結果揭曉，第四十六任總統正式宣布是拜登，「我不是支持拜登，只是他就當選啦，台灣覺青有資格挑嗎？趕快面對現實啦，不要哭倒在地上恢復不過來。」對此，不少網友見狀則紛紛留言表示，「哎呀，路太彎綠色玻璃碎一地了」、「我也不是支持拜登，但看到各大名嘴覺青崩潰，就莫名的嘴角上揚，不管怎樣拜登的勝利就是我的快樂~哈哈」。

另外，還有網友說，「台灣州的票還沒統計ㄟ」、「看台灣川粉崩潰就是爽」。

然而，根據《今日美國》報導，拜登11月20日滿78歲，將超越雷根成為美國歷史上最年長總統。報導指出，目前最年長當選總統的紀錄保持者是川普，他當選時為70歲。雷根1989年卸任時為77歲，是美國歷史上最高齡的在任總統。

(中時新聞網)