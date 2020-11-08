料羅碼頭的輪擋石遭撞損，縣港務處將要求船商修復。（民眾提供）

金門海面今（8）日颳起瞬間7、8級的強風，導致1艘在料羅碼頭進港的1551噸半貨櫃船變成「碰碰船」，連續撞損10餘座輪擋石，不但船艏右舷受損，還面臨碼頭修復問題。

今天下午13時15分許，航港局中部航務中心接獲金門縣港務處通報，掌握國籍貨船「大新」因風浪過大，進港時擦撞碼頭，造成船舶船艏右舷及碼頭受損，還好無人員傷亡，也無油汙情事發生，船舶停泊在金門料羅港，等待進一步處置。

中航中心已通報金門縣港務處限制該船離港，並由中航金門辦公室指派相關海事人員至現場勘查船舶受損情形。

縣港務處初步調查，該船撞損10餘座輪擋石，船艏右舷受損明顯，全案已通報運安會，後續將要求船商修復碼頭，並依規定強制往後3航次以上使用拖船作業，防範再發生類似情況。

縣港務處說明，「大新」為國籍半貨櫃船，總噸位1551，船長：72.35、船寬12.6，船東為高金輪船股份有限公司。

(中時 )