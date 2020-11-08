全國首座高齡整合長照中心8日開幕，高雄市長陳其邁（中）出席剪綵。（柯宗緯攝）

全國首座高齡整合長照中心2樓懸掛巨型油畫，高雄市長陳其邁（左）與特殊兒童互動，並合影留念。（柯宗緯攝）

全國首座高齡整合長照中心2樓懸掛巨型油畫，高雄市長陳其邁（右四）與特殊兒童互動，並合影留念。（柯宗緯攝）

全國首座高齡整合長照中心，設有全國首創重大兒虐致重度障礙照護專區「飛象家園」，規畫49床提供兒童創傷復元。（柯宗緯攝）

全國首座高齡整合長照中心8日開幕，提供弱勢兒少、長輩照護服務。（柯宗緯攝）

高市老年人口逾45萬人，老化程度為全國第2。高市府斥資8億、興建5年的全國唯一高齡整合長期照護中心8日開幕，市長陳其邁指出，高市有長照需求人口為9萬餘人，該中心收治多重障礙、兒虐、失能者等弱勢，可提供更完善醫療服務。

陳其邁提到，高市截至10月，老年人口高達45萬7601人，老化比例達16.54％，位居全國第2位，而需要長期照護的人口達9萬7664人，如何從一般社區關懷據點、C級長照站至這次成立的高齡整合長照中心，滿足高齡民眾及照顧者對長照需求是困難挑戰。

陳其邁也當著中央官員，希望未來能多協助經費。衛福部長期照顧司長祝健芳指出，針對長照資源，中央挹注高雄1年50億經費，長照人力高達137名，有了這棟全新大樓，人員得已有空間辦公，也可單一窗口讓民眾申請相關服務。

值得一提的是，該中心設有全國首創重大兒虐致重度障礙照護專區「飛象家園」，規畫49床提供兒童創傷復元，具有治療性滋養照顧的友善環境，已有5名兒童入住。另住宿型長照機構共有120床，已入住31位長者。

衛生局指出，該大樓2015年起規畫興建，地下2層、地上10層，整合中醫醫院、民生醫院附設住宿型長照機構、凱旋醫院附設住宿型長照機構、社區復健中心及綜合型長照機構，衛生局長期照顧中心及社區心衛中心等行政管理單位同時進駐。

另外，該中心2樓入口掛著巨幅油畫，由新加坡畫家Esther Wang創作，主題為「走出生命的出口」，象徵心靈受創時勇敢面對逆境，突破人生暗黑隧道走向光明。

(中時 )