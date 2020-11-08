現年58歲的國際巨星楊紫瓊，選美出身的她，演過無數叫好叫座的電影；感情方面則相當低調。楊紫瓊曾與香港商人潘迪生有過一次婚姻，後因性格不合，最終以離婚收場。2004年，認識了現任法國男友尚．陶德(Jean Todt)，兩人年齡雖然相差17歲，但一路走來，感情依舊甜蜜。

今(8日)凌晨，楊紫瓊在自己的社群平台更新了一組她與男友陶德的合照，慶祝兩人已經相愛了6000個日子；她在文中寫道：「慶祝6000天！更是慶祝一個團結、富有同情心和更美好的世界。」照片中的兩人與一般情侶相比，沒有太大差別，少了濾鏡的修飾，雖然皺紋稍微明顯了一點，但也相當樸實。

楊紫瓊於今(8日)凌晨曬出和男友陶德的居家合照 (圖/ 翻攝自IG/michelleyeoh_official)

陶德送給楊紫瓊的玫瑰與卡片 (圖/ 翻攝自IG/ michelleyeoh_official)

在這特別的一天，男友陶德也送了一束黃色的玻瑰花和一張卡片，卡片上的文字雖然被景深了，但不難看出陶德在卡片的第一句寫的是「My Love」。

習慣以500天作為紀念的兩人，距離上次慶祝是5500天的時候，那時陶德依舊送一束鮮紅色的玫瑰花作為禮物；雖然至今還未步入禮堂，但這絲毫不妨礙他們的生活；網友們看兩人如此甜蜜，也留言獻上祝福，祝他們週年快樂。

相戀5500天時 陶德送給楊紫瓊的紅玫瑰(圖/ 翻攝自IG/ michelleyeoh_official)

(中時新聞網)