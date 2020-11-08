陳偉殷今年球季還沒結束，他所效力的羅德海洋隊今（8）日在千葉ZOZO主場以8比2擊敗西武獅隊，戰績60勝3和56敗，雖然還有1場例行賽，但已確定獲得太平洋聯盟第2名，打進CS季後賽。以殷仔4場優質先發的表現，隨隊進入季後賽挑戰軟銀鷹隊應不成問題。

西武隊在2局上靠著3支安打、1次四壞球，率先攻下2分，其中包括第9棒、先發一壘手吳念庭擊出的一壘打，有1分打點進帳。不過羅德隊在3局下靠著2支安打和西武隊三壘手史潘根柏格（Cory Spangenberg）的失誤，攻下2分扳成2比2平手。

接下來全看羅德隊表演，4局下藤岡裕大陽春全壘打，羅德3比2超前，這一發陽春炮也是這場比賽的勝利打點。不過勝負關鍵是在6局下，羅德一共一輪打了9人次，擊出3支安打，加上3次四壞球，以及西武隊一次暴傳本壘失誤，一口氣攻下3分大局，比數形成6比2，勝負已定。8局下羅德再下兩城，終場就以8比2擊敗西武，打進季後賽。

吳念庭此役打滿全場，4打數擊出1支安打、有1分打點，本季打擊率1成95。其中6局下滿壘2人出局時被三振，結束西武隊的攻勢最為可惜。西武還剩明天對軟銀鷹隊的本季最後一場例行賽，但已不影響排名，本季確定以洋聯第3名作收。

(中時 )