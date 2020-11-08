高雄肉燥飯爭霸賽將進行網路投票。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市觀光局、農業局共同主辦肉燥飯爭霸賽，報名6日截止，總共有124組參與，包括專業店家61家、全民制霸63組，緊接著專業店家組即將如火如荼展開網路投票，投票時間從11月8日至11月15日止，歡迎全台肉燥飯愛好者一起來相挺。

高雄市政府觀光局為回饋民眾特別加碼投票抽好禮活動，一人一天可投3票，豐富獎項包括住宿券、愛河船票、一卡通、i-Ride5D飛行劇院門票、好玩卡等多項好禮，全力衝刺高雄美食及推廣國產優質台灣豬肉。

高市觀光局及農業局共同舉辦的肉燥飯爭霸賽自起跑以來，各方關注不斷，短短幾天之內，專業店家組與全民制霸組報名即突破一百組。

為集結更多的力量選出最強的高雄肉燥飯霸主，專業店家組的第一階段評選方式將以網路投票，民眾需至指定官方投票網站，經網路公開投票後，篩選出人氣店家20間與專家評審推薦店家10間，進入第二階段實地試吃評選。

第二階段再由數位餐飲、廚師、美食記者、學界專家等，組成評選小組實際至店家進行試吃評分。最終選出高雄十大肉燥飯霸主。

自11月8日起至11月15日，民眾只要於高雄肉燥飯爭霸賽投票網站（網址：https：／／pse.is／39udrf），以個人臉書帳號登入後，一人一天可投3票，完成投票後就可參加好康抽獎活動，16日將公開抽出獎項。只要動動手指參加投票，為自己心中的肉燥飯霸主加油還可抽精美獎品，若投票總數突破3萬票，還有隱藏版加值好禮等著您！

觀光局長周玲妏特別感謝報名參賽的店家與達人，願意為高雄美食觀光與國產豬肉，獻出多年私藏好手藝，並期許能由這波肉燥飯美食風潮，可為高雄帶來一波觀光人潮，歡迎大家一起來趟開心的舌尖上高雄之旅。更多資訊，請洽高雄旅遊網最新熱推專區：https：／／khh.travel／

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