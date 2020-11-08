楊丞琳6日起舉辦3天「LIKE A STAR」演唱會，收到許多藝人朋友送上的花籃祝福，但第一天就發生意外，從兩層樓高的舞台墜落，雖然沒有大礙，卻還是讓在大陸的老公李榮浩又急又氣，而在演唱會最後一天，楊丞琳也終於收到來自老公的霸氣祝福。

楊丞琳在演唱會第一天，準備唱第二首歌時從舞台下跌落，而遠在他方的李榮浩不在她身邊，無法參與演唱會，卻全程透過轉播緊盯老婆狀況，得知意外消息既生氣又心疼，坦承有幾度都覺得，老婆為了演唱會簡直是瘋了，而楊丞琳在演唱會結束後，也趕緊撒嬌安撫老公，要他別擔心。

演唱會期間，楊丞琳陸續收到一些藝人朋友送來的花籃，包括許瑋甯、潘瑋柏、孫芸芸等人，昨日也收到小鬼經紀人送來的祝福，讓她相當感動，楊丞琳的髮型師今日更在限時動態PO出淡粉玫瑰花束，卡片上寫著：「妻子，辦完這3場演唱會，趕緊給我回來」，更署名「丈夫」，字裡行間都是滿滿思念。

李榮浩送上花藍霸氣示愛。(圖/翻攝自IG)

事實上，因為疫情關係，楊丞琳和李榮浩這對夫妻已經半年沒見，女方也透露新婚時因為太想老公，曾在熱線時默默流淚，但李榮浩開玩笑應對：「沒事，我還活好好的。」也讓楊丞琳不那麼難受，之後隨著生活變忙碌，開始籌備演唱會，她也學著不去多想，好好過好自己的日子。

(中時新聞網)