NAND Flash控制IC大廠慧榮總經理苟嘉章預期，2021年在資料中心、5G智慧手機／基地台及車用等客戶需求樂觀情況下，需求位元增長率將有望超越30％水準，供給增長率將達30％，雖然上半年NAND Flash不太可能漲價，但進入下半年則有有機會出現漲價格局。

苟嘉章認為，2021年看起來是樂觀的一年，主要動能將可望在資料中心導入SSD需求持續上揚，且5G智慧手機滲透率提升及5G基地台佈建需求穩健成長，車用市場也看好2021年需求，另外PC需求亦可望維持平穩。

在幾乎各領域皆對2021年需求看好情況下，NAND Flash需求位元增長率將超過30％，但供給增長率卻只有30％水準，因此苟嘉章指出，雖然上半年NAND Flash要漲價幾乎是不太可能，但進入下半年傳統旺季後，則有機會出現漲價格局。

不過，苟嘉章也同步示警，必須觀察長江存儲2021年量產128層3D NAND Flash的情況，這將成為2021年NAND Flash市場供需的變數。根據長江存儲先前釋出訊息，目前128層的3D NAND Flash已完成研發，根據公司先前規劃，最快有機會在2021年達每月10萬片的產能。

(工商 )