昨日立冬，民進黨台中市議員鄭功進邀2百位的長輩齊聚一堂鼓勵長者踏出家門，養成健康飲食的正確觀念，切勿輕易相信坊間各式誇大療效的藥品、食品，享受美好的銀髮人生。

市議員鄭功進指出，鼓勵長者主動養成健康的飲食習慣，更怕老寶貝們食補、藥補「補過頭」，造成身體難以恢復的損傷，特別與慈青老人會黃文龍理事長，共同辦理衛教講座，鼓勵多吃蔬果、少飲酒，更不能亂吃來路不明的藥品、健康食品。

社會局長彭懷真說，高齡化的問題，政府與民間協力共同倡議健康老化，明年的敬老愛心卡，計程車明年可折抵的使用額度就，從原先的50元，調高到基本車資85元，希望鼓勵長輩多出門，參與社區的戶外活動延緩失能失智。

鄭功進強調，有些長輩購買很多保健食品，從顧眼睛到顧膝蓋，各式健康食品、補品應有盡有。若亂服來路不明的藥品，恐吃多會傷腎、傷肝而自行減量或停藥，藉由封街舉行健康飲食的餐敘講座，也要養成正確的用藥觀念。

(中時 )