美國總統大選結果出爐，拜登拿下賓州入主白宮，得知消息時川普當時人正在打高爾夫球，敗選後他首度現身的畫面也流出，包括在球場揮桿的畫面，以及巧遇一對新人結婚、和現場賓客合照的畫面，後續川普返回白宮時，面對大批在白宮外抗議的群眾，川普被拍到疑似眼眶泛淚。

得知拜登勝選時，川普當時正在維吉尼亞州打高爾夫球，返回白宮時，支持拜登的群眾對著他的車隊大喊「魯蛇」。

美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，美東時間7日中午11時30分許（台灣時間8日凌晨0時30分），各大美媒接力推播拜登拿下賓州20張選舉人票，將入主白宮，得知敗選消息當下，川普人正在維吉尼亞州的史特林（Sterling）的川普國家高球俱樂部（Trump National Golf Club）打高爾夫球，網路上後續也出現他在球場上揮桿的畫面。

除了揮桿，網路上也流出川普輸掉選舉後首度現身的畫面，一對新人正巧在俱樂部結婚，影片顯示川普停下腳步和新娘、新郎及現場賓客合照，並且和賓客短暫寒暄，報導指出，川普並沒有提到選舉以及敗選等相關事情。

當他再度邁開腳步離開時，賓客們紛紛為他鼓掌，大聲歡呼「我們愛你」，影片還錄下一名女子驚呼：「太酷了，我沒辦法呼吸。」

不過據美聯社、「Yahoo News Australia」、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，川普打完球、返回白宮時卻是兩樣情，數千名拜登支持者湧入白宮外圍的街道大肆慶祝，當川普的座車經過時，群眾對著他呼叫「魯蛇、魯蛇、魯蛇」，數百人對著川普車隊比中指，他們大聲咆哮川普「被炒了」，要他「滾蛋」，外傳坐在車內的川普有聽到民眾的叫罵聲。

美國大選後各地畫面。
群眾湧入華府街頭慶祝拜登勝選。

路透社記者拍下川普走進白宮的畫面，照片中川普頭戴印有「讓美國再次偉大」標語的白色棒球帽，他走路時，頭壓得低低的，身影看起來有些落寞，轉頭時被拍到眼神朦朧，網友紛紛在推特討論川普看起來「眼眶泛淚」、看起來很難過，也有網友惡毒評論，「這就是失敗者的樣子。」

得知敗選後，川普被拍到走進白宮，身影看起來有些落寞。（圖／路透社）
得知敗選後，川普被拍到走進白宮，身影看起來有些落寞。（圖／路透社）

選輸氣瘋了 傳川普不要出席拜登就職典禮
不認拜登勝選 川普再發推文：我拿7100萬票贏了
影》拜登向川粉喊話：給彼此一個機會吧

文章來源：Trump welcomed back to DC with jeers after loss
文章來源：'Teary-eyed' Donald Trump booed on return to White House after defeat
文章來源：HERE COMES THE BIDE Trump poses with BRIDE after learning he’d lost election on golf course
文章來源：Parties surround the White House: Biden supporters celebrate in the D.C. streets, boo Trump's motorcade as he returns from his golf trip and urge Jared and Ivanka to leave their family home

(中時新聞網)

#美大選 #看選戰 #川普 #現身 #中指