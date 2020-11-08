美國總統大選結果出爐，拜登拿下賓州入主白宮，得知消息時川普當時人正在打高爾夫球，敗選後他首度現身的畫面也流出，包括在球場揮桿的畫面，以及巧遇一對新人結婚、和現場賓客合照的畫面，後續川普返回白宮時，面對大批在白宮外抗議的群眾，川普被拍到疑似眼眶泛淚。

得知拜登勝選時，川普當時正在維吉尼亞州打高爾夫球，返回白宮時，支持拜登的群眾對著他的車隊大喊「魯蛇」。

美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，美東時間7日中午11時30分許（台灣時間8日凌晨0時30分），各大美媒接力推播拜登拿下賓州20張選舉人票，將入主白宮，得知敗選消息當下，川普人正在維吉尼亞州的史特林（Sterling）的川普國家高球俱樂部（Trump National Golf Club）打高爾夫球，網路上後續也出現他在球場上揮桿的畫面。

除了揮桿，網路上也流出川普輸掉選舉後首度現身的畫面，一對新人正巧在俱樂部結婚，影片顯示川普停下腳步和新娘、新郎及現場賓客合照，並且和賓客短暫寒暄，報導指出，川普並沒有提到選舉以及敗選等相關事情。

After finishing the round, he stopped to take photos with a bride getting married at the club today. pic.twitter.com/0YQGHnVBIE — Brian Bartlett (@BrianBartlett) November 7, 2020

當他再度邁開腳步離開時，賓客們紛紛為他鼓掌，大聲歡呼「我們愛你」，影片還錄下一名女子驚呼：「太酷了，我沒辦法呼吸。」

不過據美聯社、「Yahoo News Australia」、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，川普打完球、返回白宮時卻是兩樣情，數千名拜登支持者湧入白宮外圍的街道大肆慶祝，當川普的座車經過時，群眾對著他呼叫「魯蛇、魯蛇、魯蛇」，數百人對著川普車隊比中指，他們大聲咆哮川普「被炒了」，要他「滾蛋」，外傳坐在車內的川普有聽到民眾的叫罵聲。

People giving MIDDLE FINGER SALUTE to Trump on his way to White House pic.twitter.com/qCm1tyIeuL — Nehr_who? (@Nher_who) November 8, 2020

美國大選後各地畫面。

群眾湧入華府街頭慶祝拜登勝選。

路透社記者拍下川普走進白宮的畫面，照片中川普頭戴印有「讓美國再次偉大」標語的白色棒球帽，他走路時，頭壓得低低的，身影看起來有些落寞，轉頭時被拍到眼神朦朧，網友紛紛在推特討論川普看起來「眼眶泛淚」、看起來很難過，也有網友惡毒評論，「這就是失敗者的樣子。」

US Election: 'Teary-eyed' Donald Trump booed on return to White House https://t.co/QIhyOoGjEY — Sherri 👻TWDFan4Ever👻 (@Specneedsmom4) November 8, 2020

得知敗選後，川普被拍到走進白宮，身影看起來有些落寞。（圖／路透社）

(中時新聞網)