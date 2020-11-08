12年來在捷運犯下11起性騷擾、噴精案件，因態度惡劣，破紀錄遭北檢具體求刑2年的簡姓老翁，上月中旬又在捷運列車上，趁亂對1名20多歲的OL磨蹭下體，但被對方發現制止，被害女下車後氣憤報案，簡日前遭警傳喚，仍辯稱是不小心碰到，12度被依性騷擾防制法送辦。

71歲簡姓老翁已涉及11起性騷擾案件，今年2月15日他搭乘捷運，從龍山寺站前往板橋站途中，見1女子坐在位子上，認有機可乘，站在女子座位旁左側，趁對方不注意以生殖器碰觸、磨擦女子左手臂，最後甚至在對方外套射精，被逮後辯解自己年紀大，「會隨便就漏精」。

檢警指出，簡男2008年第1次犯下性騷擾後，12年來不斷在捷運性騷擾女乘客，其中有罪判決有4案、審理中因告訴人撤告有3案、調解撤告獲不起訴有2案、罪嫌不足不起訴有2案，但簡翁每次都拿年紀大、沒注意、會漏精當藉口，態度隨便又惡劣。

北檢9月時認定簡翁犯行，已造成社會大眾危害甚深，建請法官量處2年有期徒刑，創下北檢起訴性騷慣犯，具體求刑刑度的最高紀錄。

檢警指出，簡男被起訴後仍不知悔改，上月中旬他搭乘捷運，又發現1名坐著的OL，悄悄靠近並以生殖器磨蹭對方衣物，但這次因列車人較少，動作詭異的簡立刻被對方發現，質問：「變態！你在幹嘛？」簡見狀若無其事下車離家，被害人則在東門站下車後，向大安警方報案。

警方調閱監視器，循線傳喚這名前科累累的「漏精伯」，簡男警訊時，又再度辯稱是不小心碰到而已，第12次被依性騷擾防制法送辦。

(中時 )