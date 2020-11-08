女大生曾在臉書發文疑似想不開。（高市警方提供／柯宗緯高雄傳真）

「高雄讚警管家[email protected]粉絲團」7日下午接獲網友詢問，「如果我朋友在fb說她要自殺怎麼辦？」，讚警小編第一時間機警轉知高市警察局110接案受理，展開緊急救援，最後發現女大生在台南租屋處服藥，緊急送醫搶救，總算撿回一命。

高市警察局刑事警察大隊、三民二分局鼎山派出所獲悉後，緊急展開救援行動，高雄警方依其父母親提供女大生手機加以定位後確認出事地點在台南市區，隨即聯繫台南警方火速趕往租屋處並破門而入，發現該女服藥後尚有氣息，緊急送往奇美醫院救治，成功解救寶貴生命，目前已無大礙。

該名報案民眾在接獲警方回覆後至粉絲團留言「人已經找到送醫院了！真的謝謝你們」，這個回饋帶給警察局的小編們莫大的鼓勵，大家都很高興能搶救一條寶貴的生命，尤其在台南女大生遭害事件後，這個圓滿的結果也提升了我們的士氣。

高市警察局長劉柏良一再叮嚀同仁：服務民眾一定要有同理心，把民眾當作自己的親朋好友，把民眾的事當作自己親朋好友的事！民眾有任何需要警察協助的事情，也能利用這一個管道來反映、詢問，我們都會全力地來協助服務。

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