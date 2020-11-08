張庭女兒長相被嫌棄。(圖／翻攝自微博)

張庭親回應女兒顏值被批評。(圖／翻攝自微博)

有酒窩美女之稱的張庭，是著名凍齡女神，即使50歲仍看不出歲月痕跡，不過女兒顏值卻頻被拿來比較，近日女兒又遭嫌又黑又瘦，完全和媽媽差很大，對此，張庭也忍不住出面回應了。

張庭平時就常分享一家人生活點滴，而她的員工日前中秋國慶連假，也PO出張庭女兒一起參加烤肉趴的照片，大讚這個12歲的小姑娘，像姐姐一樣照顧他們，太貼心了，另外最近也曬出張庭女兒的近況，瘦瘦高高、膚色較黑的她，長相卻引起熱議。

有網友認為張庭女兒歲有一雙大長腿，但外貌沒有遺傳爸媽基因，「這女兒真是避開父母所有優點」，直指她差媽媽太多，讓護女心切的張庭也忍不住發聲，「請你們不要嫌棄我的女兒，我的女兒喜歡小麥色」，並大讚女兒「國際範」。

不少人也認為隨便批評別人孩子太沒水準，「孩子做錯了什麼」、「你們以後不生孩子的嗎」。其實，張庭之前就因女兒被批評長相，直接回應酸民「我怎麼看她都比我美」，霸氣力挺女兒。

(中時新聞網)