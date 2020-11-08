前外交部長胡志強4天前即在臉書發文表示「我看好拜登」。（摘自臉書／盧金足台中傳真）

美國總統大選，川普與拜登激烈選戰，在台灣引發不同看法，前台中市長胡志強，曾擔任外交部長、駐美代表，熟諳美國政情發展，4天前即在臉書發文表示「我看好拜登」。

美國大選揭曉，川普與拜登肉搏戰大勢已定，美國白宮換新主人，胡志強說，在美國為台灣外交深耕多年，政界有很多友人，不只從台灣看選舉，他特別與美國的友人熱線連絡，了解美國當地民心所向。

他透露，有的友人在市中心開店或有房子，擔心選舉結果後，若川普失去總統寶座，恐會出現亂象，為防範被波及，先離城到海邊或鄉間暫住，視情況穩定再回居住地。

胡志強看好拜登，果然不出所料，拜登贏得大選，今日還發表「勝選感言」，很多網友對胡志強神準預料，在臉書紛留言「相信最棒外交部長專業判斷」、「因為欣賞歐巴馬，所以支持拜登」、「史上最詭譎的選舉」、「金口加持」。

還有網友表示「支持胡志強」，當年胡志強尋求連任時，遭年紀及做太久等攻擊，相較拜登高齡77歲都能角逐總統寶座，選上世界強國的領導者，網友不禁嘆國情不同，智慧、經驗與熱情，個人高度，年齡才是養分。

(中時 )