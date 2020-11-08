高雄市好人好事代表出爐，選出21人接受表揚。（柯宗緯翻攝）

「高雄市表揚好人好事運動協會」今年好人好事代表名單出爐，共評選出21位各界善心人士，8日舉行表揚大會，高雄市政府及市議會均派人到場頒發牌匾，理事長陳神發希望透過拋磚引玉帶動更多人行善，營造溫馨祥和的社會氛圍。

今年高雄市好人好事代表，包括來自警界的王復綱、林揚學、廖妙妮、湯如意；來自慈善公益團體的邱良進、莊錦綉、林淑幸、黃明富、蘇萬基、江秀春、吳劉美玲；來自志工界的王金鈴、劉美雲、陳徐彩華、邱玉招、蘇梨雲；以及社會人士林政輝、李進益、余仙才、宋祥霖、蔡文燦。

其中，最高齡的是79歲的蘇萬基，白手起家事業有成後，關懷濟助弱勢者及社會邊緣人；最年輕的是26的湯如意，勇於任事，表現可圈可點；宋祥霖跟隨去年的宋張勤妹腳步，母子連續兩年相繼獲選好人好事，為歷年所僅見，也傳為佳話；陳徐彩華帶動一家三代投入社會公益行列，是志工家庭典範。

從警三十餘年的王復綱事母至孝，捐血義行長達三十年，單身但長期認養高雄家扶中心弱勢家庭孩童二名；邱良進擁五家診所、三家藥局，除款無數，並前後奉獻十二輛車做為公益用途，在獅子會得獎榮譽無數；吳劉美玲自己是小兒麻痺症患者，大女兒又有唐氏症，但全職投入服務身心障礙孩童達二十七年，照亮所有病友與他們的家庭。

陳神發表示，今年入選的好人好事代表，雖然背景不同，職業不同，事蹟也不同，但服務社會的心卻是有志一同，他們彷彿黑暗中的明燈，帶給人們無限的希望與光明，對導正社會風氣貢獻良多，期許透過拋磚引玉，帶動更多人行善，營造溫馨祥和的社會氛圍。

他說，投入社會關懷的實質行動永遠不嫌晚、不嫌多，每做一件善事就讓社會的美好增加一分，好人好事運動協會將持續在公益路上集結愛心，廣邀社會善心人士積極參與，化小愛成大愛，讓各種善舉如滾雪球一般無限傳播，關懷社會，造福人群。

(中時 )