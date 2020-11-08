主辦單位結合體操競速賽與12月中即將舉辦的平衡車完賽獎牌，鼓勵家長多陪伴孩子參與戶外活動。（林和生攝）

回想舊時農村打泥戰、爬果樹場景，屏東愛玩Play幼兒運動團隊嘗試透過體操技能及器材，融合設計多道關卡、舉辦競速賽，吸引223位來自中南部學齡前幼童趁著周末至屏東市信義國小參與，不僅從遊戲中快樂學習，更能感受體操競速運動帶來的樂趣。

體操教練劉安鈞指出，現在孩子因為周遭生活環境改變，可能從沒嘗試過阿公阿嬤小時候在田裡踩著爛泥巴、打泥戰的快感，還有在大 石頭上爬上跳下，因此刻意找來大軟墊，孩子一踩腳就陷下去，不僅能訓練全身肌肉，也沒有安全上的疑慮。

協辦賽事的屏東縣議員黃明賢也在完賽獎牌上費盡心思，透過2面獎牌中空設計，若搭配12月中旬即將舉辦的平衡車競速賽完賽證明，就能組合成一面「金包銀」獎牌。

黃明賢說，其實獎牌設計主要是想傳遞，在孩子成長過程中，陪伴就是送給他們最棒的禮物，且在注重課業教育之餘，同時也要兼顧體能，藉此挖掘學童潛能，尋找未來有潛力的體育單項選手。

(中時 )