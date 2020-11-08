台南市勞資體育競賽8日登場，吸引4000人次踴躍參加，放下工作壓力到戶外揮灑汗水。（台南市政府勞工局提供／莊曜聰台南傳真）

台南市勞資體育競賽8日登場，和全民趣味運動嘉年華會共同舉行，場面熱鬧。（台南市政府勞工局提供／莊曜聰台南傳真）

台南市勞資體育競賽8日在新營體育場舉行，共有81個單位約4000人共同參與，今天不上班，放下工作壓力運動紓壓，眾人相當投入，玩得不亦樂乎，市長黃偉哲也全副裝備，親自體驗高空吊掛作業，同時也呼籲市民要重視職場安全。

勞資體育競賽項目眾多，包括拔河、躲避球、1200公尺大隊接力等「體力活」，也有橫行霸道、飛鏢擲準、飛盤擲準、一分耕耘一分收穫、運球接力、求神問卦、姜太公釣魚等多項趣味競賽，各項競技的選手無不全力以赴，場下加油聲也不絕於耳，場面十分熱絡。

今年特別與全民趣味運動嘉年華會共同舉行，周邊安排義賣活動、職安宣導、小吃園遊會、免費視障按摩及推拿體驗、身心障礙者及失業者職訓成果展等，吸引許多民眾參加。

衛生署南區職業安全衛生中心也辦理職安宣導活動，市長黃偉哲親自體驗高空吊掛作業，親子也能共同體驗行走施工架與穿著背負式安全帶吊掛感受，可讓民眾瞭解到職場安全重要性，提升「全民重工安」意識。

(中時 )