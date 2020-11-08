台電巡修員懷疑遭監視 持電鋸砍同事改判免獄 16:162020/11/08 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台電高雄區營業處蘇姓外勤巡修人員因患有思覺失調症，在上班時間自認被間諜用衛星監視監聽，竟持電鋸朝洪姓同事劈砍。示意圖，非當事人。(圖片來源／達志影像shutterstock提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台電高雄區營業處蘇姓外勤巡修人員因患有思覺失調症，在上班時間自認被間諜用衛星監視監聽，竟持電鋸朝洪姓同事劈砍，儘管洪男出手抵擋，但電鋸仍削中期鼻頭，一審橋頭地院依殺人未遂，判處蘇男2年9月徒刑，上訴高雄高分院後，考量雙方依60萬和解，改判2年徒刑、緩刑5年，需定期治療，可上訴。 (中時 ) #電鋸 #上訴 #徒刑 #高雄 #監視 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 後疫情時代新趨勢 南台灣生技展高雄巨蛋登場 12:092020/11/07 寶島 痴男當街狂砍女友26刀 瘋吼「把妳留在還愛我時」判決出爐 17:372020/11/07 社會 南／高雄巨蛋 大賺演唱會觀光財 04:102020/11/08 地方新聞 兒溢奶亡 護理師媽竟打包丟棄 04:102020/11/08 社會新聞 高雄國賓大飯店 推火雞禮籃 04:102020/11/07 產業．科技 新生兒溢奶死亡 護理師媽媽狠心包屍丟垃圾車 16:432020/11/07 社會 旅居西班牙新銳藝術家楊侖 個展「書化大千」高雄登場 14:392020/11/07 寶島 南部唯一樂齡生活展12日登場 首屆「全齡安宅論壇」高雄開講 16:002020/11/06 財經 地上權釋出 高雄台中熱翻 04:102020/11/08 財經要聞 義大醫院攜手高雄客運 共同推動「醫療快速通關」服務 11:102020/11/06 財經 社會熱門新聞 乾爹包養網約辣妹 嗨玩一晚被警找上門 曝真相臉超綠 - 社會 入贅10年薪水全上繳！妻狠心外遇 他驗女兒DNA傻了 - 社會 真的有乘客坐上面 捷運車廂驚見「國王的座位」 - 社會 陸配妻嫌夫太臭不想做！他無性5年崩潰提離 結局神逆轉 - 社會 遭4子女爭家產！8旬翁中獎5千萬被「丟荒野逼死」 心寒求死 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。