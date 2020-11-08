台電高雄區營業處蘇姓外勤巡修人員因患有思覺失調症，在上班時間自認被間諜用衛星監視監聽，竟持電鋸朝洪姓同事劈砍，儘管洪男出手抵擋，但電鋸仍削中期鼻頭，一審橋頭地院依殺人未遂，判處蘇男2年9月徒刑，上訴高雄高分院後，考量雙方依60萬和解，改判2年徒刑、緩刑5年，需定期治療，可上訴。

(中時 )