中信兄弟昨晚12比1輸給統一獅，戰局被扳平成3比3，兄弟總教練丘昌榮卻在賽後記者會直播僅回答一題後突然放下麥克風離開，讓球迷相當錯愕，今日賽前丘總主動提及此事，表示自己的確有些情緒，需要檢討，向大家致歉。

昨晚兄弟輸球後進行賽後訪問，丘昌榮在賽後記者會臉色凝重，僅回答一題就提前離席，觀看直播的球迷們相當不解，紛紛留言不認同丘總輸球後的行為。

事後中信兄弟粉絲團澄清，「現場狀況是中信兄弟教練團賽後要進行會議，不過技術人員搞錯時間，催促丘總前往記者會現場，到了現場後還在架設機器、試音，導致丘總在記者會現場枯等近十分鐘，當下球隊的人都在等總教練‧‧‧。」

今日賽前丘總提及此事，他表示要對記者會狀況說聲抱歉，「這個行為自己要檢討一下，覺得不好意思，當下有些情緒，另外一方面也想要趕快進去激勵選手，雖然等了一段時間，不過我是代表球團，所以對大家不好意思。」

(中時 )