助聽器業者元健大和公司今天（8日）在宜蘭科學園區的企業總部及製造工廠動工，預計1年後完工，以打造宜科據點成為世界級助聽器製造及服務重鎮為目標。

出席動土典禮的立法院長游錫堃指出，宜科是他當縣長時的政策，但當時沒有爭取成功，擔任行政院長時才有機會落實，並定位為「知識服務園區」，對於宜科能有現在的規模感到歡喜。

元健大和董事長吳少暉表示，元健大和的理想是希望將優質聽力生活推廣到世界各地，透過元健大和組成綿密的聽力服務網，舉辦「天籟列車」讓數以千計的民眾得以改善聽力，希望未來台灣出口能幫助世界的，不只有口罩，還有聽力輔具。

竹科管理局表示，元健大和憑著在助聽器領域的精良技術，在2018年申請進駐宜科，宜科已有32家廠商核准進駐，18家廠商開始營運，1至8月營業額達2.1億元，較去年同期成長33.27％，成長率居竹科6大園區之冠，已有愈來愈多廠商進駐宜科，盼能為宜蘭帶來更多就業機會。

(中時 )