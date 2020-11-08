兩個沒血緣關係的人，因為感情成為彼此人生中最緊密相關的兩個人，這種關係叫做「夫妻」，但顯然有人結婚但不知道這核心意義，小兒科醫師陳木榮在節目上分享一個病患，半年沒來看診，再見面時卻變得蒼老宛若老嫗，一問之下才知她不但經歷車禍昏迷，醒來迎接的是丈夫難以理解的舉動。

陳木榮醫師在《醫師好辣》節目上分享病患的故事，這位婦人在他診所開業後，不時會去看診，某天突然沒來，隔了大半年才又來掛號，一現身讓陳醫師嚇了一大跳，因為她整個人外貌上變得非常蒼老、毫無光彩，身形乾癟瘦小，猶如6、70歲的老太太，讓他不禁關心到底發生什麼事情。

婦人娓娓道來，她表示自己前些時候突然發生車禍，情況非常嚴重，她因此昏迷，住進加護病房2個禮拜，之後奇蹟甦醒，但醒來一看，身旁只有娘家的人，反倒應該守在她身旁的先生，卻不見蹤影，婦人著急地向護理人員打聽，得知事情的發生經過，她出車禍後，院方隨即通知家裡這件事，先生答應了前來探視，但根本沒來，不但如此，不久後更是連手機都停話，人間蒸發。

而直到婦人住院需要額外的花費，她請娘家的人幫忙找提款卡，才發現卡片不翼而飛，一查詢更糟糕，帳戶存款早被提領一空，讓她大受打擊，一夕蒼老，自此夜裡難以入眠，得了憂鬱症，甚至有了輕生的念頭，所幸醫師即時知道這件事，給予了建議，婦人才嘗試著外出運動或參加活動，心情得到調適，擺脫人生陰霾。

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