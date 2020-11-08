簽訂儀式在縣定古蹟「清金門鎮總兵署」登場，代表雙方簽字的縣府祕書長陳朝金、KKday總監陳崇文與觀光業者代表均 換穿古裝，大玩cosplay（角色扮演）。（李金生攝）

簽訂儀式由妝扮成南俠御貓的「展昭」簡介合作事項，顛覆傳統的現場，像極一場時下流行的穿越劇。（李金生攝）

陳朝金（中）秘書長強調，金門觀光要跟上潮流，也要朝國際化發展，才能迎來各年齡層的旅遊客源。（李金生攝）

金門縣府8日與國際知名旅遊體驗平台KKday簽訂MOU（合作備忘錄），宣示與觀光產業強強聯手推動觀光數位化、國際化，協力打開營運新通路、新模式，一起迎來旅遊市場的新契機。

簽訂儀式在縣定古蹟「清金門鎮總兵署」登場，代表雙方簽字的縣府祕書長陳朝金、KKday總監陳崇文與觀光業者代表均

換穿古裝，大玩cosplay（角色扮演），並由妝扮成南俠御貓的「展昭」簡介合作事項，顛覆傳統的現場，像極一場時下流行的穿越劇，讓簽訂會增添不一樣的氣氛。

縣府觀光處說明，金門遍布閩南傳統聚落，紅磚文化底蘊深厚，其中國、縣定古蹟有92處，歷史建築登錄147處，期待這些展現金門人文之美的地方，吸引年輕遊客登島體驗妝扮自己，搖身一變的穿越樂趣，也呈現走過烽火的金門，古往今來的豐富和精彩。

陳朝金秘書長強調，金門觀光要跟上潮流，也要朝國際化發展，才能迎來各年齡層的旅遊客源，而KKday逾3萬個目的地旅遊商品，以及涵蓋550座城市、92個國家，支援多國語系的平台條件，提供未來金門觀光資源接軌國際的動能。

MOU規畫由KKday協助加強城市觀光行銷、旅遊產品深耕和強化單點深度體驗活動，並透過觀光產品數位化，提供最即時、最便利的一站式服務外，也協助在地旅遊業者數位轉型，往永續經營自我品牌目標前進。

KKday則表示，MOU簽訂後將投入更多資源，攜手金門在地產業邁向數位化時代，盼藉此合作機會整合地方觀光資源、發展多元特色，並針對不同消費族群，組建多樣化主題遊程，吸引更多遊客關注，為疫情後國際旅遊市場的行銷推廣，創造嶄新的機會與商機。

同時，KKday也會透過全新「旅遊業預訂系統rezio」，幫助旅遊產業與在地業者數位轉型，這項專為目的地旅遊店家量身打造的預訂服務，除了能幫助店家輕鬆且快速建立官網外，還能直接升級24小時網路接單、整合金流支付服務，發揮多平台訂單整合等功能，大幅降低店家的人力營運成本與數位轉型的痛點。

觀光處表示，金門突破新冠肺炎疫情，透過各項輔導措施升級觀光服務質量，搭配各項大型旅遊活動，讓金門的旅遊淡季不淡，目前旅遊熱度不輸暑假旺季，展現攜手業者拚觀光的行動力，未來透過與KKday的合作，加強國際行銷及深度體驗活動設計，期待進一步拓展金門旅遊客源。

(中時 )