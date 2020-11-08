呂士軒7日晚舉辦出道首場個人「小明來了」演唱會，特別精心設計三大互動橋段，包括以小明為主題在舞台上辦歌迷講笑話比賽笑果十足、配合歌名〈撒小朋友〉竟直接向歌迷撒出白花花的現鈔引起全場騷動鼓躁，綽號「新鮮鱒魚」的他在演唱會最後更把自己當成「魚」跳進人群中，隨著歌迷人手抬高搬動一路「游」到後面小舞台上表演，每個橋段都讓歌迷叫瘋嗨翻不說，有別於以往歌手演唱會上與歌迷互動的三個「創舉」， 別出心裁的內容，完全呼應呂士軒把歌迷當主角的主題。

為了讓每位買票進場歌迷都有賓至如歸的感受，呂士軒此次開唱在聽覺及視覺上端出滿滿誠意，打造頂級音樂饗宴來「迎賓」，包括七名樂手、兩名合聲、14名舞者搭配兩位專業級DJ串場造勢，讓舞台上同時間最高人數到達20人之多，可說名副其實的人海戰術。此外，舞台燈光視訊特效皆是找來當初呂士軒唱犀利趴時的工作夥伴共同打造，媲美小巨蛋等級的的高規格軟硬體配備，讓這次總成本高達兩百萬台幣。

此外，演唱會更大打「友情牌」人海戰術，共演嘉賓特別邀來黃宣、三小湯、阿達、羅莎莎、美麗本人、剃刀蒋、J.Sheon、張伍、SJIN 共九位嘉賓連番上台助陣，全場26首歌中光是嘉賓合唱部分就佔了三分之一，現場星光熠熠讓歌迷看到目不暇給之餘，演唱會上「嘉賓大亂鬥」更成了呂士軒繼與歌迷互動橋段三大創舉後另外一大特點，數量之多也創下近期歌手辦演唱會之最。全長2.5個小時的表演，呂士軒一口氣唱了26首歌，對體力及嗓子都是極大負荷，讓呂士軒更對這次個唱感到壓力倍增，開唱前一周都只睡4小時。為此他在演唱會前夕特別跑去按摩放鬆。

呂士軒昨首辦個人演唱會。（RoboKatz提供）

呂士軒昨首辦個人演唱會。（RoboKatz提供）

(中時 )