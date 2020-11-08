香港性感女神鍾麗緹在2015年參加戀愛真人秀《如果愛》，與小12歲的張倫碩配對，兩人假戲真做、擦出愛火交往，兩人克服12歲的差距，並在2016年結婚，而今（8日）是鍾麗緹與張倫碩結婚4週年的日子，張倫碩也不忘發文慶祝，並甜蜜向鍾麗緹告白。

張倫碩、鍾麗緹互動超閃。（圖／取材自張倫碩微博）

今天是鍾麗緹與張倫碩結婚4週年紀念日，總是不吝嗇曬恩愛的張倫碩，稍早也在微博連曬婚紗與夫妻合照，並甜蜜寫下：「時間這麼快感覺彷彿還在談情說愛，時間這麼慢感覺走遍了五湖四海。結婚四週年快樂」。

張倫碩閃文也釣出鍾麗緹留言：「你給了難以想像的幸福，如果你願意，我願意用我的一生讓你感受到同樣的幸福」，夫妻公開告白，閃翻一票網友直呼：「這狗糧真香」、「才4週年嗎？我以為好久了」、「要幸福喔」。

鍾麗緹是著名的性感女神一枚。（圖／本報系資料照片）

鍾麗緹與張倫碩雖然是著名的模範夫妻檔，但兩人的戀情一開始其實不被看好，不過小倆口總是出雙入對放閃，以行動打臉酸民看衰，而張倫碩過去被問到為何要娶大她多歲的鍾麗緹，結果張倫碩霸氣回「因為愛」，超MAN寵妻被讚爆，隨著兩人在今迎接結婚4週年，相信小倆口會繼續牽手走下去。

(中時新聞網)