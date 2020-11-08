華語天后蔡依林（JOLIN）本月將在高雄展開6場的Ugly Beauty 2020 世界巡迴演唱會，她忙裡抽閒到教室練習做蛋糕，完全沒掩飾的入鏡，被許多粉絲笑虧：「都快開演唱會了還有心情做蛋糕！」

照片中，蔡依林將頭髮綁起，隨興留了幾撮短瀏海在額頭上，臉上化著清淡妝容，身穿淺藍色上衣襯托白皙膚色，對著鏡頭淺淺微笑，很難看出她已經40歲。

仔細一看，蔡依林的面前有塊圓柱體大蛋糕，原來她在演唱會前夕溜去精進做甜點的技巧，貼文中寫道：「一位民眾到教室練習鮮奶油抹面，可可豆戚風蛋糕，很好吃哦！」由於她自稱是民眾，不少粉絲忍不住笑回：「不是普通的民眾」、「這位民眾什麼時候去排練舞蹈啊哈哈哈」、「我要指定這位民眾的蛋糕！！！怎麼賣？」、「大有來頭的民眾」，還有許多人催促蔡依林快去練舞，幽默神回：「我剛剛還看一下自己高雄場的票是不是蛋糕展」、「全世界歌迷都以為姊在練習跳舞，結果她在做蛋糕爬山，都不做正事！」

新冠肺炎肆虐，影響眾多星友工作，蔡依林從年初開始休息至今，現在已調整好心態，準備回歸舞台，如火如荼進行彩排及重溫舞步，賣力為演出備戰。

(中時新聞網)