美國大選引發全球關注，歷經數日開票後，民主黨拜登奪下關鍵州賓州選票，跨越美國總統大選勝選門檻，即將入主白宮。對此，「最強菜農」林佳新則在臉書曝光「綠營現在的心情」，他認為「掃玻璃囉...」。

美國總統大選開票緊張刺激，幾度峰迴路轉，近期國、民等在野黨齊聲批評，民進黨過度押寶川普，恐不利台灣往後發展；不過，駐美代表處政治組組長趙怡翔則是在臉書發文表示，對台灣最有利的做法，就是持續與兩黨做好朋友，以不分政黨的立場與美方交朋友只有利，沒有弊。

而大選結果出現後，林佳新今(8日)則在臉書寫下，「綠營現在的心情我只有一句話說，真的是『人要比車兇』髮夾彎才過的去」，他更用Hashtag說「掃玻璃囉...」。對此，網友則紛紛留言表示，「高速過髮夾彎，小心翻車喔」、「雙標仔日常」、「佳新哥真的很幽默，這個賽車政府」。

然而，拜登則是在美東時間7日晚間8時（台灣時間上午9時）在德拉瓦州威明頓市（Wilmington）的大通中心（Chase Center）發表勝選後首場全國演說，他上台後情緒相當亢奮，慷慨激昂地向川普鐵粉喊話，「對於那些投給川普總統的人，我理解你們今晚的失望，我自己也輸過好幾次，但現在讓我們給彼此一個機會吧」。

(中時新聞網)