地利小食設置「工」共空間，讓社區居民與外地民眾都能有交流。（地利小食提供／莊曜聰台南傳真）

地利小食設置「工」共空間，讓社區居民與外地民眾都能有交流。（地利小食提供／莊曜聰台南傳真）

地利小食設置「工」共空間，讓社區居民與外地民眾都能有交流。（地利小食提供／莊曜聰台南傳真）

台南市將軍區的返鄉青年蔡仕霖、徐麗敏夫妻在2017年承租農會倉庫，共同經營「地利小食」，以在地生產的新鮮蔬果、養殖的魚蝦入菜，並導入農村體驗行程，相當受到歡迎，現在還設置「工」共空間，集結社群志工，提供專業技術，與居民交流分享，成為社區營造據點。

「地利小食」今年度獲南市文化局補助辦理社區營造計畫，除了不定期舉辦活動外，也整理環境設置「工」共空間，以琳瑯滿目的手工具分享為開端，集結地方喜歡手作志工夥伴，進行手作技術交流，以及廢料、餘料再生利用。

蔡仕霖說，不論是木工、鐵作等器具，互相共享，現場有近百項工具包含刨木機、焊接工具、水泥攪拌器、電鑽與車床等，還有遠從高雄來的電器師傅、單純熱愛手作的朋友成為志工，不只提供維修服務，也有適合親子的木工手作DIY等，社區居民也能分享自己的創意及廚藝，增加交流促進情感，凝聚社區共識。

今天的咖啡館成果展場面熱鬧，居民家電、器材損壞修復再利用，提倡節能減廢的概念，並在現場提供咖啡，在等待修理的時間能夠與志工交流，認識修繕工具，聊聊日常。

(中時 )