三峽茗茶祥興行今年再度以蜜香紅茶、碧螺春，在具「食品界米其林」之稱的比利時風味評鑑中獲得佳績，成功擦亮三峽好茶招牌。（新北市農業局提供／許哲瑗新北傳真）

畢業於屏科大的8年級生周欣穎，因不捨父母製茶辛勞，畢業後毅然返鄉共同經營三峽茗茶祥興行，她憑著年輕人的創意想法，為茶行設計全新商品包裝，也投入食農教育推廣三峽茶葉特色，茶行今年再度以蜜香紅茶、碧螺春，在具「食品界米其林」之稱的比利時風味評鑑中獲得佳績，成功擦亮三峽好茶招牌。

周欣穎是三峽少見的「8年級女茶青」，求學時選擇屏東科技大學農園生產系就讀，4年前畢業後返鄉協助父母經營茶行，起初父女倆一個求創新、一個求維持現狀，理念常有摩擦，經過長時間磨合，終於取得平衡點，由個性嚴謹的父親負責製茶，周欣穎則憑著創新頭腦負責行銷工作。

「盼將百年茶產業延續下去！」周欣穎說，她除了改善茶品包裝外，近年也結合在地小學推動食農教育，透過茶園導覽、製茶體驗以及茶染、茶凍DIY等課程，讓下一代了解三峽在地的產業歷史，體會製茶辛勞，傳承三峽的珍貴文化。

新北市農業局表示，三峽茗茶祥興行是在地老字號茶行，目前由第4、5代老闆周玉成及周欣穎父女共同經營，兩人秉持「做研究」的態度經營茶產業，今年度再度以「蜜香紅茶」及「碧螺春」，榮獲iTi比利時國際風味暨品質評鑑2、3星頂級風味殊榮，讓國際看見三峽的特色與好茶。

(中時 )