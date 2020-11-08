文德國小學童們與家長們一起完麵團，好吃好玩又有趣。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

文德國小學童們與家長們一起完麵團，好吃好玩又有趣。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

林尚逸說明麵包發酵的流程，也說明天然食材與食品添加物。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

食農校育輕鬆做中學！位在八卦山上的迷你偏鄉小校芬園文德國小，近年結合芬園鄉農會推展一系列活動，8日上午請來在地創業青年、麵包師傅林尚逸，教導社區民眾及學童，親子一起捏揉麵團、製作好吃麵包，傳遞正確的食農與食育概念。

課程從製作麵包的食材原料認識起，麵粉、酵母和餡料等，林尚逸除了說明麵粉揉成麵包的發酵流程，同時介紹說明什麼是天然食材、人工添加物，那些是是友善健康的食農作物，更進一步強調營養健康的均衡重要性。

校長李政穎表示，感謝芬園鄉農會四健會大力支持學校推展食農教育與食育，引進許多資源教導孩子及家長，親子共同動手做、從中學習體驗；揉麵團有趣又好玩，但掌握發酵過程卻很不容易；尤其學員們最後品嘗著自己親手製作的美味麵包，滿足感相信十分難忘。

芬園鄉農會總幹事黃翊愷說，芬園鄉是傳統農業鄉，農產品的質量都很好；農民卻不擅行銷、包裝，近年農會大力推動四健會「幸福農村推動計畫」，投入資源協助鄉內文德國小等中小學；除了創造產學合作的示範，也讓在地創業青年有個展現自我的舞台及機會。盼透過教育從小做起，進而讓孩子影響家長、社區民眾，讓整個芬園鄉未來發展更好。

(中時 )