華國但馬屋「帝王海鮮鍋」。（台北華國大飯店提供）

GUSTOSO餐廳推「好秋，嗑蟹季」，秋蟹、牛排」飲料Buffet無限量供應，每位1199元起。（慕軒飯店提供）

青雅中餐廳「波士頓龍蝦」有7種口味，此為醬燒栗子南瓜、避風塘、星洲辣椒炒。（台北新板希爾頓酒店提供）

天涼想吃時令美食，11月正是進補好「食」機，各大星級飯店狂推大閘蟹、龍蝦為主餐的海鮮料理，好chill限定，如台北華國大飯店帝國會館則端出20道大閘蟹等，華國但馬屋特以「帝王蟹」推出可4至6人享用的帝王海鮮鍋，每套1萬6800元；台北亞都麗緻大飯店推出「天香秋蟹宴」，每套 3000元起；慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳推「嗑蟹季」20幾道精緻料理自助Buffet，大人每位1199元起、12歲以下小孩每位599元起；而台北新板希爾頓酒店青雅中餐廳以「波士頓龍蝦套餐」1040元起（約500公克），從口味濃郁的「避風塘」到清爽的「金沙麥片」等共7種口味。

台北華國大飯店「帝國會館」端出大閘蟹、紅蟳、沙公、沙母等，其中「過海香辣蟹」最受饕客喜愛，一蟹二吃，帶著花椒的微辣香氣、經大火烹調至8、9分熟後，放入砂鍋以餘熱悶熟，二吃則加入主廚熬製的天然湯頭，品味蟹肉與肥大蛤蠣、百菇、新鮮蔬菜燒滾的螃蟹海鮮湯；頂級涮涮鍋「華國但馬屋」推出帝王海鮮鍋，一席帝王蟹搭配手掌大的明蝦、廣島牡蠣、澎湖花枝、馬蹄蛤及生食干貝等，消費者可大飽口福。

台北亞都麗緻大飯店天香樓即日起至11月底止，嚴選5兩以上女山湖大閘蟹，推出「天香秋蟹宴」，除單點大閘蟹外，亦提供超過20道大閘蟹、蟹粉與鮮蟹美饌，另同步供應天香蟹宴套餐，每套3000元起。今年特別聚焦安徽女山湖大閘蟹，曾為火山口的女山湖，富含微量元素且湖泊純淨，所產螃蟹汁肥膏滿、潤甜清香。業者表示，一直以來堅持僅於大閘蟹甚是香濃肥美的最佳時機供應，經嚴格檢驗與挑選，「更獨家提供開蓋無膏黃即包退包換保證」，期望讓消費者享受頂級秋蟹盛宴。

慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳推限定「好秋，嗑蟹季」活動，主廚嚴選漁港直送的三點蟹、藍鑽蟹與牛蹄蟹等不同品種時令美蟹，以青蔥薑片與米酒清蒸，釋放秋蟹最鮮甜的滋味。同時提供泰式青木瓜蟹肉沙拉、酥炸軟殼蟹、三杯炒蟹、現沖螃蟹湯及原木煙燻牛排、鮮蝦淡菜等20幾道精緻料理自助Buffet，還可無限暢飲義大利氣泡酒、紅白葡萄酒和生啤酒，自即日起至11月底每周日晚間18：30至21：00供應（11月8日、15日、22日、29日）。

此外，台北新板希爾頓酒店青雅中餐廳即日起至11月15日推出「秋季饗宴-波士頓龍蝦套餐」，波士頓龍蝦，從口味濃郁的「XO醬」到香氣十足的「蒜蓉粉絲蒸」、「薑蔥豆豉」或小朋友喜愛的「醬燒栗子南瓜」等，吃法多元可讓饕客挑選。青雅中餐廳副主廚邱稼麟特別推薦避風塘，他顛覆手法以龍蝦作為主角，炸得酥脆的蒜酥口感甘脆焦香，酥而不腻。

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(中時 )