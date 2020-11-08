美國大選落幕，民主黨總統候選人拜登宣布勝選，國民黨主席江啟臣表示，先恭喜拜登、賀錦麗當選美國總統、副總統，選完又是一個新的情勢，拜登總統當選，8日也剛發表他的演講，希望美國應該要重新團結，尋求更多機會，台灣相同也一樣，在美國在大選結束之後，國際情勢更加緩和，兩岸的局勢隨之平緩。

江啟臣指出，過去一段時間，台海是相對比較緊張，希望這樣的局勢緩和下來，大家應該在國際事務上面，有更多的對話，來取代對抗，國民黨也會持續跟美國的各黨做跨黨派的合作跟對話，期待在新的美國政府領導之下，中華民國與美國進一步加強彼此合作關係。

江啟臣說，美國進入政權的交接期，媒體報導選舉結果出爐，最終底定還要視狀況，但尊重其內部的選舉、結果和法律程序，一旦新的政府確定，國民黨會秉持過去一樣的原則，朝野各黨都交往，表達對台美關係的關切，尤其台灣利益最重要事項，包括，經貿、安全和國際事務參與等，盼台美有更好的合作關係。

(中時 )