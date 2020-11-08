美國總統大選經過開票後，民主黨總統候選人拜登確定跨越門檻，篤定當選下一任美國總統，此事也在台灣引起各界熱議。而桃園市議員王浩宇卻語出驚人，直言樂見川普落敗的人，是見不得台灣好，但卻遭到網友洗版嗆聲，「不分區議員要升級成無國界議員」。

美國總統大選結果逐漸明朗，民主黨候選人拜登先後拿下賓州與內華達州，跨越勝選門檻，確認當選下一任總統，而總統蔡英文也公開祝賀。同時，美國總統大選的過程、結局以及對世界的影響，也成為近日台灣各界熱議的話題。

對於美國總統大選的結果和各界的討論，王浩宇今(8日)在臉書上表示，川普輸，有些人興奮得很。並指出，這些人並不是真的支持拜登，而是討厭民進黨政府，「見不得台灣好」。

針對王浩宇的說法，網友們也在王浩宇臉書上留言嗆聲和揶揄，「帶仇恨第一名餒」、「啊不是說川普會贏嗎」、「就你最會帶仇恨激起對立」、「不分區議員要升級成無國界議員，你們是在嘴什麼」、「我們興奮是因為看你崩潰，懂？」、「其實是見不得你好，不監督執政黨」。

川普輸，有些人興奮得很。 但他們不是真的支持拜登，而是討厭蔡英文、見不得台灣好。 由王浩宇發佈於 2020年11月7日 星期六

(中時新聞網)