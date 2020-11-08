拜登入主白宮後，中美關係將去向何處，是全球都非常關切的問題。多名大陸學者專家認為，和川普時代相比，拜登的政策將更有可預測性，恢復兩國戰略互信比較困難，但高層政治互動與實質合作將有所突破，中美關係將進入一段「喘息期」。對台政策不會太超出傳統範圍，會比較穩健。

陸媒《環球時報》就拜登政府未來對華政策是「接觸」還是「脫鉤」，復旦大學美國研究中心副主任信強表示，目前中美的摩擦和對立已遍及所有領域，並處在「快速惡性循環」的軌道上，戰略互信的摧毀、高層政治互動幾乎停擺、沒有任何實質合作。拜登上台，至少中美可在後兩方面有所突破，為中美關係帶來一個「喘息期」。

信強表示，中美會在疫苗、抗疫、氣候變化等領域恢復較為務實的合作，此前停擺的對話和聯絡機制也有望恢復。但戰略互信的重建，卻並非一朝一夕之功。

北京國際關係學院國際政治系主任達巍認為，拜登的對華政策不會簡單地回到2016年歐巴馬時代，過去4年中美關係和世界都已發生巨大改變，兩國精英和民眾對彼此看法幾乎徹底重塑。拜登對中國政策的調整，勢必將建立在川普時代的基礎之上，對華政策的徹底改變，可能正是川普政府留給美國最大的政治遺產。

他表示，對華「接觸政策」需要調整已漸成美國朝野的共識，拜登上台也難改兩國走向競爭與對抗的大趨勢。不過，競爭並不意味著脫鉤，拜登政府也不會全面採用對華脫鉤戰略。

信強預測，兩國政府或將重新評估此前達成的第一階段貿易協定，並在此基礎上繼續談判。有些領域的關稅可能放鬆，但其他領域可能需要更艱難和長期的談判。

在美國對台政策議題上，美國紐波特大學助理教授孫太一受訪時分析，希望提升美台關係，這也是白宮、國會兩黨的共同立場。可能出任拜登政府國務卿的布林肯表示，拜登將採取一種「平衡戰略」來處理兩岸關係，不會像川普所追求的那樣「親台灣」，但有助於在台灣海峽營造更安全穩定的環境。

信強認為，拜登在台灣事務上料會更謹慎克制，儘管對台軍售和支持台灣有更大國際空間，但他對此問題的危險性和「紅線」有清晰認知，兩國在台灣海峽「擦槍走火」的概率會降低。預料拜登政府不會太超出美國對台傳統政策範圍，在其任期內推動對台「戰略清晰化」的可能性很小。

在拜登政府的科技政策上，達巍認為，美國在關鍵核心科技領域對大陸的打壓不會放鬆，但「脫鉤」的範圍有望縮小，因為川普現在的做法涉及範圍過廣，且不切實際。未來對TikTok與Wechat的禁令可能會取消，晶片出售上會有點鬆動，但5G政策領域很難有所改變。

(中時新聞網)