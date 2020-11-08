在新冠肺炎爆發即將滿周年之際，仍看不到疫情盡頭，全球航空業慘澹經營。「台灣驕傲」華航、長榮是極少數賺錢的航空公司，客運雖虧損，但仰賴貨運貢獻營收。而由張國煒一手創立的星宇航空，向民航局提出航權分配，不畏疫情的超前部署，獲網友高度推崇。

星宇今年初開航，就碰上百年疫情，不過他們仍按照計劃招募新血、添購客機，最新動作是申請北美航權分配，未來將籌備洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、芝加哥、達拉斯等10多座城市共15個航點定期航班；包括夏威夷檀香山、邁阿密、關島等度假勝地。

張國煒早在長榮航空擔任董事長時，即對北美市場情有獨鍾，認為這條黃金航線是航空公司命脈所在。星宇營運初期雖只有澳門、檳城等東南亞航線，以及預計12月開航的東京、大阪、曼谷，但張國煒的「越洋夢」，才是星宇能否由亞洲打入全球市場的關鍵。

交通部官員透露，美國是開放天空，航空公司申請航權分配，基本上沒什麼問題，可是要正式營運，沒這麼容易。

拿到航權跟獲得航線許可，對航空公司而言是程序作業上第一步，實際開航才是考驗，尤其「時間帶」兵家必爭，若星宇日後進軍北美，但時間帶不佳，別說要跟華航、長榮兩位老大哥競爭，恐怕連票都不好賣。

根據《中央社》報導，星宇航空公關長聶國維證實提出申請；何時開航？要看飛機交期及市場狀況，可能時間點落在2022年。

(中時新聞網)