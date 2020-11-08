導言：【今年是韓戰、韓半島戰爭75周年，大陸方面稱其為「抗美援朝、保家衛國」，這場戰爭對北南兩韓都意義重大，因此都有紀念活動。至於在這場戰爭中，名義助戰，實為主戰的中國大陸，自然也有一些政治型的紀念與宣揚。雖然大陸方面認為，這場戰爭實在揚眉吐氣，志願軍竟能與美國為首的聯合國部隊打了個平手，但是在戰爭期間與戰爭後期，1萬4千名被聯合國軍所俘獲的戰俘居然不願歸國，並堅持前往台灣，這就顯得相當尷尬，宣傳單位只好用各種不真實的政治口水戰來貶低他們日後的人生。其中在白馬山戰役爆發前，將中共志願軍的意圖與動向，完全告知南韓守軍的原政治教員谷中蛟，就特別令中共方面憤怒，在中國大陸官宣當中，所有描述白馬山戰役時，都提及到谷中蛟的陣前投誠，而且言語之間都讀的出那種恨之入骨、咬牙切齒之勁。

大陸方面提到的谷中蛟是：「谷中蛟認為自己為韓軍立了功，於是搖尾乞憐，請求成為一名韓國人。但韓軍看不起這個軟骨頭，不僅拒絕了他還把他送到臺灣去了，失去了利用價值的谷中蛟在臺灣過得相當鬱悶，1973病死，結束了自己可恥的一生。」

但實際上，谷中蛟是湖南人，從語言與文化歸屬上，都與台灣較接近，因此他是主動選擇前往台灣，他1971年在臺灣成家，婚後育有2男一女，直到2008年才過世，比大陸方面說的多活35年。雖然生活確實不算大富大貴，但比起當年堅持回大陸的中共志願軍，在返鄉後卻遭受一連串的整肅、批鬥與幾十年遭到群眾的社會否定與隔絕，日子絕對算的上愉快與自由的多。】

1950年10月25日，也就是韓戰爆發的3個月之後，剛晉升為中校的朴正熙，被任命為駐紮在大田的南韓第9師參謀長。由於朴正熙在戰場上表現相當出色，到1951年4月15日就晉升上校。之後，第9師部調至江原道鐵原西北大約10多公里處的白馬山一帶駐紮。

江原道（강원도）位於朝鮮半島中東部，是朝鮮歷史上的八道之一。所謂的「道」，就等於中國的「省」，由於江原道橫跨38度線，自從第二次世界大戰後，朝鮮半島南北分治，江原道也被一分為二，而白馬山的南面當時就是通往南韓首都漢城(今名為「首爾」)的軍事補給線，戰略位置相當重要。

1952年10月3日，一名隸屬於中共自願軍，第38軍（時任軍長為江擁輝）第114師第340團第3營第7連的副排長兼文化教員－谷中蛟（註1）向防守於白馬山的南韓第9師投誠，他向韓方洩漏了中共即將攻擊白馬山的情報，並得到韓軍方面的相信，韓軍很快加強了白馬山的戰備。

果然如谷中蛟所說，1952年10月6日清晨6點，中共志願軍的王牌部隊－被譽為「萬歲軍」的第38軍以114師340團，以2個營兵力，並動用近300門的火砲向駐紮在白馬山的南韓第9師第30團第2營防守的陣地發起了猛烈的攻擊，南韓第9師則在美軍空軍和砲兵的支援下，對中共第38軍發動全面反攻，當時白馬山除了駐有南韓第9師之外，還有一個法國步兵營佈防於白馬山的281高地。

雖然中共志願軍有備而來，但得到情報的韓國守軍也是嚴陣以待，於是將近10天的戰鬥中，白馬山竟然24次易手，可見其激烈。這也使得原本只是營級攻防的戰鬥，逐步升級到團、師級的大規模戰役。

據考證，這場戰役中，中共第38軍最終投入了4個團（註2），兵力多達15,000人；而南韓第9師相也陸續投入4個步兵團（註3），包括補充兵力在內，人數也高達18,000人。雙方的損失都相當慘重，其中中共軍隊傷亡高達6,700餘人（此為中共說法，南韓與美國的紀錄則是14,322人）、南韓方面也付出了傷亡4,000餘人的代價（中共方面的記錄則是役韓國損失為9,400餘人），由於久攻不下，志願軍第38軍決定主動撤出白馬山，結束了這場戰役。

白馬山沒有丟失，因此該役成為南韓軍隊在韓戰爆發以來，首次打敗中共志願軍的光榮記錄，而第9師也因此贏得了「白馬師」的封號，不但獲頒紀念此役的白馬圖案榮譽徽章，「白馬師」從此成為南韓陸軍的榮譽部隊，而這場戰役的勝利，也替擔任師參謀長朴正熙的未來仕途發展打下了深厚的基礎。

韓國戰爭片「太極旗：生死兄弟」，參考的就是韓國守軍參與的白馬山戰役。(圖/Kang Je-Kyu Film Co. Ltd.)

2004年底，由南韓導演姜帝圭（KANG Je-gyu）執導，著名影星張東健、元斌等人主演的戰爭電影《太極旗飄揚：生死有情》，主要的戰役背景就是取材自這場慘烈的「白馬山戰役」（백마고지 전투；英文：Battle of Whitehorse Hill）。

另一方面，參與此戰的中共第38軍，則於白馬山戰役結束4個月後，被撤換到後方休整並擔任預備隊，直到1953年簽訂停火協訂後才調回中國大陸，因此此戰遂成為第38軍在朝鮮的最後一戰，回到大陸的第38軍便長期衛戍於北京一地。

由於白馬山的戰略位置相當重要，因此美軍轉而發動「三角高地戰役」（為美軍「攤牌行動」（Operation Showdown）的一部份，即大陸俗稱的「上甘嶺戰役」）來減輕白馬山的防禦壓力，這又是另一個故事了。

與大陸的記錄不同，在韓國網站上關於「白馬山戰役」的紀錄是：當時一個志願軍中校（就是谷中蛟先生，實際上應為少尉或准尉）在投誠後，向韓方透漏重要情報「中共志願軍將在10月4日至6日期間打開蓬萊湖大壩的水閘來切斷韓軍的後方補給線，之後攻擊並奪取白馬山高地。」

(本文得到軍史研究者賈忠偉先生的許可刊載，在此銘謝拜首。)

附註：

（註1）別名：谷永煉，1949年6月被徵招到解放軍第三十八軍、10月進入南方中央

軍事政治訓練學校接受政治訓練、1950年5月畢業並分發第三十八軍第114師第340團

第3營第7連。參見－－《戰俘審訊報告 KT3831號》──谷中蛟

（http://lightmaha.blogspot.com/2005/02/kt3831.html?m=1）。

（註2）第334、339、340、342等四個團，二戰時期舊陸軍團的編制約等於現在的旅。

（註3）第28、29、30、51等四個團。

(中時新聞網)