新冠肺炎疫情未歇，台灣近期又出現不少例境外移入個案，桃園市卻傳出有居家檢疫民眾，竟違反規定四度外出，造成社區居民恐慌，市議員黃敬平接獲民眾投訴向衛生局及警察機關求證，卻發現兩單位資訊不同步甚至還在狀況外，痛批後疫情時代防疫鬆散，憂心易造成防疫破口。

黃敬平指出，桃園區某社區居家檢疫對象從11月初開始，竟未遵守中央流行疫情指揮中心之規定，在居家檢疫14天中竟然四度外出，造成社區居民相當大的恐慌。

他說，向相關單位求證此事，發現衛生局與警方的資訊串連有相當大的誤差，桃園警分局第一時間表示，沒有接獲居家隔離對象外出資訊，後來又改口說是派出所尚未通報到分局，但確實有此事，也已取得隔離個案本人外出的監視器畫面。而衛生局掌握到的資訊則是該案主的家屬外出，非案主本人，如果僅是家屬外出，不在規範之列。

桃園警分局指出，收到檢舉後派出所員警立即到個案家中查訪，因當事人否認外出，所以調閱監視器畫面及約訪社區警衛完備相關證據，目前已知當事人在11月2日、4日確實有外出，按照程序製作筆錄後將函送給衛生局做認定裁罰。

衛生局則說，7日晚間首次接獲某社區管理中心人員陳情，指社區有居家檢疫對象擅自外出，經了解該個案獨居，陳情人也說常看到該個案母親進入屋內送餐且長時間接觸相處，衛生局除電話聯繫個案及家屬應遵守居家檢疫規定外，也立即與轄區警分局聯繫協助查處，後續由警方提交證據再進行相關裁罰。

(中時 )