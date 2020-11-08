統一獅在1勝3敗被中信兄弟聽牌時，賽前陳傑憲發想出「飛起來」手勢，象徵球都能飛越兄弟防線攻下分數，果然從G5開始啟用這動作，統一獅拿下2連勝，將戰局扳平，兄弟反而在奪冠壓力下陷入貧打，賽前周思齊透露，兄弟此戰也會有「反制鳥類」的動作出現，比賽就會知道了。

從G5開始統一獅打者只要敲安或有攻勢，場上球員與休息室都會一起展開雙手比出「起飛」的慶祝手勢，源自於前4戰獅隊無論敲出如何強勁的球，都會被兄弟守備攔下，因此G5賽前獅隊說好只要進攻就要一起比出飛起來的手勢，象徵球能飛過防區、飛向外野，果然一連2戰都收到好效果，不僅休息室氣氛歡樂，連帶獅迷們也深受感染，成為今年台灣大賽最夯手勢。

反觀兄弟前4戰投、打、守整體狀況優於統一獅，但聽牌後近2戰戰力直直落，自G4第5局攻下3分後，兄弟接下來連續15局沒有分數進帳，連15局沒得分是隊史最慘紀錄，G5、G6得點圈打擊率是0。

賽前周思齊代表球員接受採訪，他表示有注意到獅隊的起飛手勢帶起氣勢，「我們也有特別的動作，沒有誰特別發想的啦，就是一個『反制鳥類』的動作，比賽就知道了。」

周思齊說並沒有再特別和年輕球員說什麼，一路走來已經達成默契和共識了，「降龍十八掌就是集結前面十七掌，沒有特別講什麼，發揮平常該做的就好。」周思齊引用周星馳主演的電影《武狀元蘇乞兒 》的情節，表示總冠軍是球員都想要得到的最終目標，就是全力以赴。

(中時 )