在大陸第二大短影音平台快手推進赴港上市之際，中國音像著作權集體管理協會（簡稱音集協）8日在官網發文指出，控告快手的侵權案已於10月在北京互聯網法院立案，要求快手停止侵權，並賠償人民幣13萬元，該案將於9日開庭審理。

香港信報報導，音集協在文章中強調，短影音平台使用音樂應當取得授權，對短影音平台大量使用未經授權的音樂作品、音樂著作權人的權利被忽視，感到不滿。

文章又提及，受音集協委託的第三方檢測機構上海音樂版權服務平台，對近6.37萬首作品在快手APP進行的版權監測顯示，截至6日，涉嫌侵權使用作品作為背景音樂的影音量達8,265萬個，總播放量逾2.98億次。

另一方面，快手6日正式向港交所遞交招股申請，有望成為大陸「短影音第一股」。根據快手招股書內容顯示，2020年上半年，快手營收年增48％，上半年月均付費用戶達6,400萬。

(工商 )