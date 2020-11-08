國際會計師事務所KPMG（台灣稱安侯建業，香港稱畢馬威）中國管理諮詢服務主管合夥人劉建剛近日表示，預計2020年大陸有望超越美國成為世界第一消費大國，而未來大陸全球供應鏈的中心位置會更加牢固。

澎湃新聞報導，針對新冠肺炎疫情期間一些國家提出鼓勵供應鏈回流國內，是否會影響大陸供應鏈穩定一事，劉建剛7日在第三屆中國國際進口博覽會中表示，對大陸供應鏈將來保持穩定，持非常樂觀的態度。

劉建剛指出，這些年大陸工業體系形成非常完整的種類齊全性，以及體系化運作，這些要素決定了，並不是這麼簡單地能將供應鏈從大陸移出去。

劉建剛又指，大陸現在已經是全球第一製造業大國，2020年應該也會超越美國變成全球第一消費大國。這種經濟規模就要求所有供應鏈在大陸要齊全。

劉建剛分析，大陸的優勢不再僅侷限於勞動力成本，無論是營商環境的改變、多年的技術累積，還是生產效率的延伸，這種上中下游結合形成產業集聚效應，不是簡單地任何其他國家可以取代的。再加上大陸在數位化方面的領先，將來大陸在全球供應鏈中只會扮演更重要的角色。

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