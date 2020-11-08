桃園市楊梅警分局楊梅派出所警員簡睿雅、蔡鋒霈7日晚間巡邏時，接獲民眾報案於中山北路某巷口有名老人獨坐路旁，且神情疲憊惶恐，恐有安全疑慮，員警獲報後立即趕赴現場。

員警到達該巷口尋找，便發現有一名老婦獨自坐在人行道上，立刻上前關切，經詢問老婦相關資料，老婦無法明確表達，只知道她的名字叫阿蘭，由於員警使用警用小電腦的人臉辨識系統查詢無法對應，員警檢視老婦身上無受傷跡象，也不願就醫，而夜色昏暗，員警擔憂老婦獨自在外有安全之虞，於是協助以巡邏車載其返所休息，並提供熱茶暖身。

警方經老婦同意檢視其隨身物品，在其褲子口袋發現一張健保卡，上有邱羅複姓(26年次)老婦的姓名，警方即以警用系統查詢確認身分，最終聯繫到老婦家屬前來派出所，交由家人照護，家屬對警方積極熱心的工作態度，給予高度讚揚與感謝。對此分局向民眾呼籲，家中若有高齡長者或失智老人，務必多加留意看顧，尤其出門應有親友在旁照料，切勿讓其單獨外出，以降低意外發生的風險。

(中時 )