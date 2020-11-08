國立史前博物館結合花東7處原住民地方館舍，舉辦「七步走．找東C」聯合策展活動，其中「聽·歌的表情」歌謠特展即日起至12月2日，於花蓮原住民文化館展出。（羅亦晽攝）

花蓮是台灣原住民族音樂的搖籃，花蓮縣府日前發行「洄海嵐山」專輯音樂，廣受好評；本月更攜手國立史前文化博物館，將部落田野調查蒐集到的古謠與藝術結合，舉辦「聽·歌的表情」歌謠特展，讓民眾以聆聽方式，看見原住民如何在日常生活中，利用一首首歌曲，譜出與眾不同的文化。

國立史前博物館結合花蓮、台東共7處原住民地方館舍，舉辦「七步走．找東C」聯合策展活動，其中「聽·歌的表情」歌謠特展即日起至12月2日，於花蓮原住民文化館展出；今舉辦開幕典禮，Amis旮亙樂團著原住民傳統服飾，以竹為樂器，透過輕快地打擊傳達阿美族對土地的情感。

花蓮縣府表示，策展團隊日前深入布農族、噶瑪蘭族及賽德克族部落進行田野調查，搜集許多史料及耆老的傳唱，皆會在「聽·歌的表情」展出，民眾看見不一樣的原住民文化之餘，更能呈現他們的文化脈絡。

國立史前博物館助理研究員方鈞瑋表示，花東面對太平洋，對原住民來說是一種出發地，歌曲是可以跨越語言了解文化的方式，透過聆聽歌曲中的旋律起伏，認識原住民在日常生活中，如何利用歌謠傳頌抒發情緒，並與其他南島國家連結。

方鈞瑋最後感謝花蓮縣府願意突破劣勢，將長期以展演廳為首的場地化作展場，他說，花蓮原住民文化館是聯合策展發源地，演藝廳僅表演用途實在可惜，盼透過藝術聯展活化空間外，更能與社會溝通，認識原住民的歌謠文化。

(中時 )