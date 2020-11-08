統一獅今天延續第6戰先發打線，也代表蘇智傑連3場未先發，總教練林岳平認為，前3、4戰還有空間能用季賽狀況好的選手下場，但在這之後就必須要深入去瞭解選手在高張力賽事中面對抗壓性呈現出來的結果，他也強調，未被排進先發不代表沒下場機會，「任務可能是在球賽後段上場。」

蘇智傑本季例行賽打出亮眼成績，28轟、98打點都在排行榜上僅次隊友林安可，但來到總冠軍戰打擊卻熄火，打擊率僅0.125，且從第5戰起就被移出先發名單，從板凳出發。

林岳平表示，系列賽前3、4戰還有空間能做調整，讓季賽狀況好的選手上場，但從這之後就必須要去深入瞭解選手在高張力賽事中抗壓性呈現出來的結果，結果不好時，球員在場下的眼神與動態都是需要觀察的，「若是眼神與動態稍微產生不好的狀態時，表示他的內心與身體在抗拒，這時也就代表可以做調整的時候。」

「餅總」也強調，雖然沒被排進先發，但不代表沒有下場的機會，任務可能是在球賽後段上場；而昨天蘇智傑也在第8局上場代打，還揮出超大號界外全壘打，蘇智傑也認為這次擊球感覺很好，也慢慢找回感覺。

今年台灣大賽統一帶進16名野手，只有陳重羽1人沒有先發，林岳平笑說對陳重羽「卡拍謝」，但他認為，「這只是我們都想預想到不好的時候，或是誰狀況不佳時怎麼去做調整。」

(中時 )